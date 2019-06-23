Два российских футболиста сыграли за грузинский клуб в майках с антироссийскими лозунгами

Футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони" (7:0). Игроки и тренеры команды из Кутаиси вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией".

При этом в составе "Торпедо" числятся два игрока с двойным гражданством, одно из которых – российское. Это защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе. Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности