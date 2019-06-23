Два россиянина играли в скандальных футболках кутаисского "Торпедо"

Футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с "Сиони" (7:0). По данным портала transfermarkt.de, в составе команды числятся два игрока с двойным гражданством при этом одно из них российское – защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.

В Интернете появились фотографии специально подготовленных футболок. Игроки и тренеры команды из Кутаиси вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

"Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо"

СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами