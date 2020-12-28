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Два игрока «Бенфики» заразились коронавирусом

28 декабря 2020, 22:03
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В «Бенфике» зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что положительные тесты сдали форвард Харис Сеферович и защитник Жоау Феррейра. Ранее была информация, что COVID-19 выявлен у Пиззи, Жардела и Гонсалу Рамоша.

Таким образом, в «Бенфике» сейчас пять заразившихся. Завтра команде предстоит матч чемпионата Португалии с «Портимоненсе».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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