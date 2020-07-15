Дубль Фортуниса принес «Олимпиакосу» победу над ОФИ

«Олимпиакос» обыграл ОФИ (3:1) в 35-м туре чемпионата Греции.

Дубль в составе победителей сделал Константинос Фортунис. Еще один мяч забил Лазар Ранджелович. «Оли» с 88 очками лидирует в турнирной таблице. Ранее команда уже обеспечила себе победу в чемпионате. В параллельной игре «Панатинаикос» обыграл «Арис» (1:0) и с 55 очками идет четвертым.

Чемпионат Греции. Суперлига

Чемпионская группа

35-й тур

ОФИ — «Олимпиакос» — 1:3 (0:2)

Голы: Дельяннидис, 90+5 — Фортунис, 10, 61, Ранджелович, 28

«Арис» — «Панатинаикос» — 0:1 (0:0)

Гол: Коволос, 75

Удаление: Роуз («Арис»), 86

Нереализованный пенальти: Фетфатцидис («Арис»), 43