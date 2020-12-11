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«Динамо» в 18-й раз стало чемпионом Грузии

11 декабря 2020, 04:11
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Тбилисское «Динамо» обыграло «Мерани» в заключительном матче чемпионата Грузии. Команда набрала 40 очков, опередив на четыре балла «Динамо» из Батуми.

Тбилисская команда в 18-й раз стала чемпионом страны.

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