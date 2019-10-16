Девушка Адриану заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете
16 октября 2019, 17:35
Екатерина Дорожко, российская девушка нападающего «Палмейрас» Луиза Адриану, в своем Instagram заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете. Она также рассказала, что у бразильца есть дочка и два сына-близнеца от предыдущего брака, и сообщила, что спортсмен ушел из семьи два года назад.
Дорожко отрицательно ответила на вопрос о своей беременности.
Адриану выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.
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