04:30 31 января | Футбол — Зарубежные

"Дефенсор Спортинг" проиграл "Боливару", но вышел во 2-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

Обсудить
0

"Дефенсор Спортинг" на своем поле проиграл "Боливару"​ в ответном матче 1-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:3). Однако в следующую стадию вышла уругвайская команда благодаря победе в первой встрече.

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

Отборочный раунд

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) - "Боливар" (Боливия) – 2:3 (0:1)

Голы: Рабуньяль, 2 (1:0). Хусино, 33 (1:1). Арсе, 37 (1:2). Томас, 43 (1:3). Наполи, 90+1 (2:3). 

Удаления: Перейра Диас (Б), 77. Перг (Д), 79. 

Первый матч - 4:2.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ