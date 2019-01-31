"Дефенсор Спортинг" проиграл "Боливару", но вышел во 2-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

"Дефенсор Спортинг" на своем поле проиграл "Боливару"​ в ответном матче 1-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:3). Однако в следующую стадию вышла уругвайская команда благодаря победе в первой встрече.

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

Отборочный раунд

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) - "Боливар" (Боливия) – 2:3 (0:1)

Голы: Рабуньяль, 2 (1:0). Хусино, 33 (1:1). Арсе, 37 (1:2). Томас, 43 (1:3). Наполи, 90+1 (2:3).

Удаления: Перейра Диас (Б), 77. Перг (Д), 79.

Первый матч - 4:2.