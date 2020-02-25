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Чемпионат Японии приостановлен из-за коронавируса

25 февраля 2020, 18:48

Проведение чемпионата Японии по футболу приостановлено до 15 марта из-за распространения коронавируса, информирует агентство Kyodo.

— У J-League были запланированы крупные мероприятия в ближайшее время. Однако мы должны были принять такое решение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, которые ждали матчей. Ситуация с коронавирусом стала проблемой национального масштаба, — отметил глава лиги Мицуру Мурай.

В Японии 862 человека заражены новым типом коронавируса. Из них 691 — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек. Погибли четыре пассажира.

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