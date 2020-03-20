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Чемпионат Шотландии продлил перерыв до 30 апреля

20 марта 2020, 08:44

Футбольная ассоциация Шотландии отложила возобновление футбольных турниров в стране как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает ВВС.

Также в Шотландии создана рабочая группа, составленная из представителей футбольных лиг и ассоциации, которая будет следить за развитием событий вокруг COVID-19 и определит точную дату, когда возобновление турниров будет безопасно.

Ранее до этого числа были отложены все матчи и в Англии.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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