Чемпионат Крыма возобновится 4 июля
5 июня 2020, 17:01
Матчи чемпионата Крыма возобновятся 4 июля. Об этом сообщает сайт Крымского футбольного союза (КФС). Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а завершающий, 28-й тур чемпионата, состоится 30 августа 2020 года.
Также определены даты проведения полуфинальных матчей розыгрыша Кубка КФС-2019/20. Первые полуфинальные матчи пройдут 15 июля, ответные — 12 августа. Финал Кубка КФС состоится 5 сентября.
Лидирует в турнире «Евпатория», имеющая в активе 44 очка. Далее идут «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» (по 31 очку).
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 6723Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...