Чемпионат Крыма возобновится 4 июля.

Матчи чемпионата Крыма возобновятся 4 июля. Об этом сообщает сайт Крымского футбольного союза (КФС). Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а завершающий, 28-й тур чемпионата, состоится 30 августа 2020 года.

Также определены даты проведения полуфинальных матчей розыгрыша Кубка КФС-2019/20. Первые полуфинальные матчи пройдут 15 июля, ответные — 12 августа. Финал Кубка КФС состоится 5 сентября.

Лидирует в турнире «Евпатория», имеющая в активе 44 очка. Далее идут «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» (по 31 очку).