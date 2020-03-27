Чемпионат Белоруссии будут показывать в Сербии и Хорватии

Телеканал Sportklub купил права на трансляцию чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает «Прессбол». Канал вещает на территории бывшей Югославии — Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении и Северной Македонии.

Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее права на его трансляцию купили в России и Украине. Сегодня Sportklub покажет матчи второго тура чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» и «Рух» — «Энергетик-БГУ».