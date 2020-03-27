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Чемпионат Белоруссии будут показывать в Сербии и Хорватии

27 марта 2020, 11:58
Логотип чемпионат Белоруссии. Фото «Прессбол».
Логотип чемпионат Белоруссии. Фото «Прессбол».
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Телеканал Sportklub купил права на трансляцию чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает «Прессбол». Канал вещает на территории бывшей Югославии — Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении и Северной Македонии.

Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее права на его трансляцию купили в России и Украине. Сегодня Sportklub покажет матчи второго тура чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» и «Рух» — «Энергетик-БГУ».

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/353237

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