Бывший тренер "Навбахора" дисквалифицирован на пять лет за договорные матчи

Бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов получил пятилетнюю дисквалификацию за договорные матчи, сообщает официальный сайт Федерации футбола Узбекистана. Также он оштрафован на 50 миллионов сумов.

Сообщается, что тренер был наказан за причастность к организации договорных матчей в 2017 году. Также отстранен до конца сезона технический директор другого узбекского клуба "Сурхан" Шерзод Шарипов за предоставление ложных показаний в ходе расследования и попытку ввести в заблуждение Комитет этики федерации, а также капитан этой команды Ильшод Жаббаров, который не посещал заседания комитета без уважительной причины.

Муминжанов после того, как покинул "Навбахор", в нынешнем году возглавил "Сурхан", но после начала расследования был отстранен. Напомним, главным тренером "Навбахора" сейчас является Андрей Канчельскис.