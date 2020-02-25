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Бывший полузащитник «Краснодара» Перейра опубликовал фотографию с Кака

25 февраля 2020, 22:53
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Полузащитник «Орландо Сити» Маурисио Перейра, ранее выступавший за «Краснодар», опубликовал фотографию с Кака в своем Instagram.

— Детская мечта осуществилась!, — написал уругваец.

Последним клубом 37-летнего Кака был именно «Орландо Сити». Он завершил карьеру в 2017 году. Бразилец проходил обучение на менеджерских курсах УЕФА. Он заявил о желании в будущем работать спортивным директором.

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