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Бывший нападающий ЦСКА продолжит карьеру в Саудовской Аравии

2 марта 2020, 14:40
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Нападающий «Мальме» Карлуш Страндберг стал полноправным игроком клуба «Аль-Хазм». Ранее 23-летний швед выступал за клуб из Саудовской Аравии на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии Страндберг провел 18 матчей и забил 9 мячей. Его команда после 20 туров занимает 13-е место из 16, находясь на расстоянии 4 очков от зоны вылета.

Напомним, что с 2015 по 2016 год Страндберг выступал за ЦСКА. Также он находился в аренде в «Урале». Всего нападающий провел за российские клубы 21 матч и забил 5 мячей.

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