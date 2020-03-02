Бывший нападающий ЦСКА продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Мальме» Карлуш Страндберг стал полноправным игроком клуба «Аль-Хазм». Ранее 23-летний швед выступал за клуб из Саудовской Аравии на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии Страндберг провел 18 матчей и забил 9 мячей. Его команда после 20 туров занимает 13-е место из 16, находясь на расстоянии 4 очков от зоны вылета.

Напомним, что с 2015 по 2016 год Страндберг выступал за ЦСКА. Также он находился в аренде в «Урале». Всего нападающий провел за российские клубы 21 матч и забил 5 мячей.