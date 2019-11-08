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Бывший игрок «Зенита» возглавил солигорский «Шахтер»

8 ноября 2019, 00:05
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Новым главным тренером солигорского «Шахтера» стал Юрий Вернидуб, сообщает официальный сайт белорусского клуба. На этом посту он сменил россиянина Сергея Ташуева.

53-летний украинский специалист ранее был главным тренером луганской «Зари». Вместе с командой он завоевал бронзовые медали чемпионата Украины, выступал на групповом этапе Лиги Европы, доходил до финала Кубка Украины. Дважды признавался лучшим тренером страны

В качестве игрока Вернидуб с 1997 по 2000 год выступал за «Зенит». В 1999 году он вместе с командой выиграл Кубок России. В связи с тем, что Вернидуб пока не получил разрешение на работу в Белоруссии, и. о. главного тренера на ближайшем матче «Шахтера» со «Славией» будет Сергей Никфоренко.

Дополнительная информация

http://www.fcshakhter.by/article.asp?id=1542

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