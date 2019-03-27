Бывший игрок "Рубина" Милошевич возглавил "Партизан"

Новым главным тренером "Партизана" стал Саво Милошевич, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются. Завтра новый тренер будет представлен на домашнем стадионе "Партизана" в 11 утра по местному времени.

📰 Savo Milošević is the new manager of Partizan!



He will be unveiled at Humska at 11:00 CET on Thursday, before taking training ahead of Sunday's game at Napredak. pic.twitter.com/vBRLgOXoYs – Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) 27 марта 2019 г.

45-летний Саво Милошевич ранее был ассистентом главного тренера сборной Черногории с 2011-2012 годах. Другого тренерского опыта у него пока не было. В последнее время занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии.

Он выступал за "Партизан" в качестве игрока и стал с ним двукратным чемпионом Югославии. Также он выиграл чемпионат России вместе с "Рубином". "Партизан" занимает третье место в чемпионате страны, имея в активе 51 очко в 27 играх.