Бывший хавбек «Спартака» Ананидзе постригся налысо и предложил Джикии повторить за ним
5 апреля 2020, 16:40
Экс-полузащитник «Спартака», игрок «Анортосиса» Джано Ананидзе опубликовал новые сторис в своем Instagram. 27-летний грузинский постригся налысо и запустил новый челлендж.
Джано отметил на фотографии капитана «Спартака» Георгия Джикию, предложив принять участие в челлендже со сменой имиджа.
Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год.
Джано Ананидзе предложил Георгию Джикии поучаствовать в челлендже. Фото instagram.com
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