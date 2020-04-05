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Бывший хавбек «Спартака» Ананидзе постригся налысо и предложил Джикии повторить за ним

5 апреля 2020, 16:40
Джано Ананидзе. Фото instagram.com Джано Ананидзе предложил Георгию Джикии поучаствовать в челлендже. Фото instagram.com
Джано Ананидзе. Фото instagram.com
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Экс-полузащитник «Спартака», игрок «Анортосиса» Джано Ананидзе опубликовал новые сторис в своем Instagram. 27-летний грузинский постригся налысо и запустил новый челлендж.

Джано отметил на фотографии капитана «Спартака» Георгия Джикию, предложив принять участие в челлендже со сменой имиджа.

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год.

Джано Ананидзе предложил Георгию Джикии поучаствовать в челлендже. Фото instagram.com
Джано Ананидзе предложил Георгию Джикии поучаствовать в челлендже. Фото instagram.com

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