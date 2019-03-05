Брестское "Динамо" грозит перейти в чемпионат другой страны

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев отметил, что клуб не собирается выплачивать "Неману" компенсацию за полузащитника Павла Савицкого, которого клуб подписал в 2017 году. Руководитель бело-голубых заявил, что рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны, если федерация обяжет выплачивать компенсацию.

- Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек, - приводит "Прессбол" слова Зайцева. - Естественно, мы готовимся - и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект - тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию.