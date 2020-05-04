«Бока Хуниорс» хочет подписать Муслеру

Голкипер «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера входит в сферу интересов «Боки Хуниорс», сообщает El Observador.

Аргентинскому клубу может понадобиться новый голкипер, поскольку все трое из нынешних, вполне вероятно, покинут клуб летом. Эстебан Андрада, который является основным, а также вызывается в сборную Аргентины, интересен другим клубам. В их числе — «ПСЖ».

Маркос Диас выступает за «Боку» в аренде, срок которой закончится летом. А Аугустин Росси, который отправлялся в аренду в «Ланус», интересен «Удинезе».

Однако «Боке Хуниорс» придется сильно постараться, чтобы заполучить капитана «Галатасарая» Фернандо Муслеру. В Турции уругваец зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон.