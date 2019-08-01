"Бока Хуниорс" без Де Росси обыграл "Атлетику Паранаэнсе" и вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" выиграл у "Атлетику Паранаэнсе" в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес (2:0). Голами отметились Эдуардо Сальвио и Рамон Абила. Звездный новичок аргентинской команды Даниэле Де Росси не принимал участия во встрече.

В другой встрече "Фламенго" выиграл у "Эмелека" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:0 в пользу бразильской команды благодаря дублю Габигола.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответные матчи

"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) - 2:0 (0:0)

Голы: Абила, 57 (1:0). Сальвио, 90+5 (2:0).

Буэнос-Айрес. Стадион "Alberto J. Armando (La Bombonera)".

Первый матч - 1:0.

"Фламенго" - "Эмелек" (Эквадор) - 2:0 (2:0). Пенальти - 4:2

Голы: Габриэл Барбоза, 10 - с пенальти (1:0). Габриэл Барбоза, 19 (2:0).

Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана".

Первый матч - 0:2.