Полузащитник Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане». 31-летний израильтянин прибыл в Белград для подписания контракта, сообщает Mozzartsport.

Натхо заключит договор на три года. Его зарплата составит 600 тысяч евро за сезон.

Футболист в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Олимпиакос», забил один мяч и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что к Натхо проявляют интерес российские клубы, в частности «Рубин».