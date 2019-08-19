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Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»

19 августа 2019, 16:34
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Полузащитник Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане». 31-летний израильтянин прибыл в Белград для подписания контракта, сообщает Mozzartsport.

Натхо заключит договор на три года. Его зарплата составит 600 тысяч евро за сезон.

Футболист в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Олимпиакос», забил один мяч и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что к Натхо проявляют интерес российские клубы, в частности «Рубин».

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