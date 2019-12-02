«Бешикташ» обыграл «Кайспериспор» и вышел на третье место в Суперлиге
2 декабря 2019, 22:55
«Бешикташ» выиграл у «Кайсериспора» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Турции.
В составе победителей дубль сделал Бурак Йылмаз. Также отличились Атиба Хатчинсон и Гекхан Генул. У гостей забил Эммануэль Адебайор.
«Бешикташ» набрал 24 очка и занимает третье место в Суперлиге. У «Кайсериспора» семь очков и последнее место.
Чемпионат Турции. Суперлига
13-й тур
«Бешикташ» — «Кайсериспор» — 4:1 (3:0)
Голы: Хатчинсон, 20, Генул, 30, Йилмаз, 41, 90, — Адебайор, 86
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