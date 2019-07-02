Бенитес возглавил "Далянь Ифан"

Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста. В прошедшем сезоне 59-летний испанец возглавлял "Ньюкасл".

Ранее сообщалось, что китайцы будут платить Бенитесу 15 миллионов долларов в год.

Бенитес тренировал "Ньюкасл" с 2016 года. В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Отметим, что Бенитес также тренировал "Челси", "Валенсию", "Ливерпуль", "Интер" и "Наполи". Выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.