Бенаюн объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси", а ныне хавбек "Бейтара" Йосеф Бенаюн в своем Инстаграме объявил о завершении карьеры.

В текущем сезоне 38-летний израильтянин провел 23 матча за "Бейтар", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

– Для меня важно поблагодарить фанатов, именно вы подарили мне любовь, куда бы я ни пошел. Я люблю вас с настоящей любовью, ценю каждый такой момент. Благодарю Бога за привилегию быть частью игры, команд и стран, в которых я играл. О счастливых моментах, голах, о друзьях, с которыми мне посчастливилось играть, и о дружбе, которая будет длиться вечно я буду помнить всегда, – написал Бенаюн.

Полузащитник является воспитанником академии "Аякса". В составе "Челси" завоевал кубок Лиги Европы в сезоне 2012/13. Также выступал за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вест Хэм". За сборную Израиля провел 100 матчей и забил 24 мяча.