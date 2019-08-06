"Бавария" проявляет интерес к Зиеху

"Бавария" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Хакиму Зиеху, сообщает Algemeen Dagblad.

Ранее на 26-летнего марокканца претендовал "Арсенал", но лондонсий клуб отказался от трансфера после покупки нападающего "Лилля" Николя Пепе. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Зиеха в 40 миллионов евро. Его контракт с "Аяксом" истекает летом 2021 года.

В прошедшем сезоне нападающий провел за амстердамский клуб 49 матчей во всех турнирах и отметился в них 21 голом и 24 голевыми передачами.