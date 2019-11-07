«Барселона» предложила 15 миллионов евро за 17-летнего форварда «Зальцбурга»

«Барселона» может приобрести 17-летнего нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. Каталонский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро, но получил отказ, сообщает Marca.

На игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал».

Адейеми выступает за «Лиферинг» на правах аренды. В текущем сезоне форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 10 играх чемпионата Австрии.

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