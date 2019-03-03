"Астана" выиграла у "Кайрата" в матче за Суперкубок Казахстана благодаря дублю Кабабанги

"Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана. В матче за титул столичный клуб обыграл "Кайрат" - 2:0. Оба мяча на счету Джуниора Кабабанги. В составе победителей 90 минут провел бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.

"Астана" и "Кайрат" встречаются в матче за Суперкубок Казахстана уже пятый год подряд. В 2016 и 2017 году побеждал клуб из Алма-Аты, в 2015, 2018 и 2019 - "Астана", на счету которой уже четыре данных трофея (первый - в 2011 году под названием "Локомотив").

Суперкубок Казахстана

"Астана" - "Кайрат" - 2:0 (1:0)

Голы: Кабабанга, 7 (1:0). Кабабанга, 65 (2:0).

Удаление: Эселола (К), 84.