Артем Милевский: «Странно, что играем в футбол только одни мы»

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал о ситуации в чемпионате Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.

«Особо ничем не занимаюсь: смотрю передачи, фильмы, сериалы, — цитирует Милевского Tribuna.com. — Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело"/

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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