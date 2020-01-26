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«Антальяспор» с Кудряшовым обыграл «Денизлиспор» и прервал свою 11-матчевую безвыигрышную серию

26 января 2020, 15:47
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«Антальяспор» в гостях одержал разгромную победу над «Денизлиспором» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Турции. В составе команды из Антальи отличились форвард Густаво Бланко, бывший нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович и полузащитник Пол Мукайро.

В составе «Антальяспора» с первых минут вышел российский защитник Федор Кудряшов, который провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

«Антальяспор» прервар свою 11-матчевую безвыигрышную серию, на счету команды было: 8 поражений и 3 ничьих.

Денизлиспор — Антальяспор

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