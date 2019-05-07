Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса".

Сейчас в нем лидируют Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Аргентинец набрал 68 баллов, забив 34 мяча в чемпионате Испании. У француза 60 баллов.

Месси осталось провести два матча – с "Хетафе" (д) и "Эйбаром" (г). Столько же игр у Мбаппе – "Дижон" (д) и "Реймс" (г).

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.

Рейтинг лучших бомбардиров.

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).

Александр БОБРОВ