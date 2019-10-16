«Андерлехт» оштрафовали из-за Компани

Бельгийская футбольная ассоциация наказала «Андерлехт» за нарушение правил лицензирования тренеров. Клуб оштрафован на 5 тысяч евро, сообщает L'Equipe.

Причиной штрафа стало то, что у Венсана Компани, назначенного перед стартом сезона играющим тренером команды, не было необходимой лицензии Pro. После двух поражений и двух сухих ничьих на старте сезона Компани решил сосредоточиться на карьере игрока и сложил с себя полномочия главного тренера.