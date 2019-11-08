Александр Глеб заявил, что завершит карьеру в этом сезоне

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб, который сейчас выступает за «Ислочь», заявил, что этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

— В БАТЭ я получал мало практики. Не наигрался, хотелось еще, — рассказал Глеб на Youtube-канале «Красава».

Но после этого сезона двигаться больше не хочу. После этого сезона заканчиваю с футболом. Все, хватит.

Задача — посмотреть на будущее. Как дальше? Кем я себя вижу? Тренером? Спортивным директором? Или вообще не в футболе? Но я понял, что этот сезон — последний. Кстати, прощальный матч будет.

В составе «Барселоны» 38-летний белорус выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны, становился победителем Лиги чемпионов.