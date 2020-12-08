АЕК вспомнил о приходе Карреры
АЕК в своих социальных сетях посвятил пост главному тренеру команды Массимо Каррере. Клуб говорит о годовщине подписания контракта с итальянским специалистом.
Как отмечается, за этот год итальянский специалист добился значимого успеха с командой. В прошлом сезоне она заняла третье место в чемпионате Греции, а также вышла в финал Кубка страны.
В нынешнем розыгрыше АЕК идет на четвертом месте, набрав 19 очков в 9 матчах.
Всего Каррера во главе АЕК провел 46 матчей, в которых одержал 26 побед, потерпел 10 поражения и еще 10 раз сыграл вничью.
Соглашение экс-тренера «Спартака» с АЕК рассчитано до 2021 года.
Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17.
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