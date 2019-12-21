АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
21 декабря 2019, 22:55
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции. Для афинской команды это первая ничья под руководством Массимо Карреры после двух побед.
АЕК (28 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставание от лидеров — «Олимпиакоса» и ПАОК — 9 очков, но у команды Карреры на игру больше.
Чемпионат Греции
16-й тур
«Ламия» — АЕК — 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/
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