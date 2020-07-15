АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОКом и остался на третьем месте

АЕК в матче 35-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0.

Оба клуба борются за второе место, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21. Командам осталось провести заключительный матч чемпионата — АЕК встретится с досрочным чемпионом страны «Олимпиакосом», ПАОК сыграет с «Арисом».

АЕК, которым руководит экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, с 69 очками остался на третьем месте, ПАОК с 72 очками — на второй строчке.