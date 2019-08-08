Адриану в форме "Палмейрас". Фото

Бывший форвард "Спартака" Луиз Адриану будет выступать под 10-м номером за "Палмейрас", сообщает официальный Twitter бразильской команды. 8 августа, в четверг, 32-летнего нападающего представили на пресс-конференции.

Адриану перешел в "Палмейрас" из "Спартака" 30 июля. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре сезона.

В составе красно-белых нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017). Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, cоставляет 5 миллионов евро.

Ранее Адриану выступал за "Интернасионал", "Шахтер" и "Милан".