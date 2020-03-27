9 лет назад вратарь «Сан-Паулу» Рожериу Сени забил 100-й гол в карьере

27 марта 2011 года голкипер «Сан-Паулу» Рожериу Сени забил свой 100-й мяч в карьере. В матче чемпионата штата Сан-Паулу против «Коринтианса» он забил со штрафного и принес победу своей команде.

На 54-й минуте встречи вратарь ударом со штрафного закрутил мяч в правый верхний угол ворот противника. Все свои голы лучший бомбардир среди вратарей в истории мирового футбола забил, выступая за «Сан-Паулу». Для Рожериу Сени этот мяч после штрафного удара стал 56-м в карьере, остальные 44 раза он отличился с пенальти.

По данным ФИФА, вратарь на тот момент имел в своем активе 98 голов. Однако сам голкипер также учитывает два мяча забитых в товарищеских поединках против объединенной команды «Сантоса» и «Фламенго» в 1998-м и элистинского «Уралана» в 2000-м.

47-летний Рожериу Сени завершил карьеру в 2015 году. Сейчас он является главным тренером «Форталезы». Всего за карьеру он забил 132 мяча, 129 из которых — в официальных турнирах, которые учитываются ФИФА. 61 из них забит со штрафных ударов.