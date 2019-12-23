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23-летний защитник «ЛДУ Кито» погиб в автокатастрофе

10:27

Скончался защитник эквадорского клуба «ЛДУ Кито» Эдисон Реальпе. Как сообщают местные СМИ, он погиб в результате ДТП в провинции Эсмеральдас. Трагедия произошла 22 декабря в 8.30 утра по местному времени, когда футболист ехал на автомобиле.

Игроку было 23 года. Последние два сезона он провел в составе «ЛДУ Кито». В 2018 году он вместе с командой стал чемпионом Эквадора.

— Потрясены ужасной новостью о смерти Эдисона Реальпе, — говорится в сообщении клуба. — Все мы в «ЛДУ Кито» соболезнуем его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром.

По сообщениям в СМИ, в 2020 году игрок должен был перейти в другой эквадорский клуб «Эль Насьональ» из Кито. Его контракт с «ЛДУ Кито» истекал по окончании 2019 года. Футболист также отыграл три матча за сборную Эквадора U 20.

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