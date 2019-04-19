Жиру - первый игрок "Челси", забивший 10 голов в еврокубках

Форвард "Челси" Оливье Жиру стал автором одного из голов в матче 1/4 финала Лиги Европы со "Славией" (4:3). Игрок достиг отметки в 10 мячей в еврокубках за сезон.

Таким образом, нападающий стал первым игроком в истории "Челси", которому удалось добиться подобного достижения. До него форвард Фернандо Торрес в сезоне-2012/2013 забил 9 голов в еврокубках.

Напомним, что по сумме двух матчей "Челси" вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с "Айнтрахтом".

10 - Olivier Giroud is the first @ChelseaFC player to score 10 goals in a single season in European football. Continental. pic.twitter.com/pe8IaYQNn1 – OptaJoe (@OptaJoe) 18 апреля 2019 г.

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