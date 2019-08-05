Жеребьевка Лиги Европы. "Спартак", клуб Комличенко и обидчик тульского "Арсенала" узнали возможных соперников

Состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы. "Спартак" в случае победы в третьем раунде над "Туном" сыграет с победителем матчей "Бреннбю" - "Брага". "Млада Болеслав", цвета которой защищает Николай Комличенко, встретится с "Риекой" или "Абердином", если пройдет "Стяуа". "Нефтчи", выбивший во втором раунде тульский "Арсенал", встретится сперва с "Бней-Иегуда" из Израиля, а в случае успеха сыграет с "Мальме" или "Зриньски".

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

"Маккаби" ТА (Израиль)/"Судува" (Литва) - проигравший "Динамо" (Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия)

Проигравший "Црвена Звезда" (Сербия)/"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)/ХИК (Финляндия)

Проигравший ЧФР (Румыния)/"Селтик" (Шотландия) - "Шериф" (Молдавия)/АИК (Швеция)

"Арарат-Армения" (Армения)/"Сабуртало" (Грузия) - "Дюделанж" (Люксембург)/"Калью" (Эстония)

"Лудогорец" (Болгария)/"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - проигравший "Марибор" (Словения)/"Русенборг" (Норвегия)

"Сутьеска" (Черногория)/"Линфилд" (Северная Ирландия) - АПОЭЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словакия)/"Дандолк" (Ирландия) - проигравший ПАОК (Греция)/"Аякс" (Голландия)

"Астана" (Казахстан)/"Валетта" (Мальта) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)/БАТЭ (Белоруссия)

"Торино" (Италия)/"Шахтер" Сг (Белоруссия) - "Пюник" (Армения)/"Вулверхэмптон" (Англия)

"Университатя" (Румыния)/АЕК (Греция) - "Спарта" (Чехия)/"Трабзонспор" (Турция)

"Легия" (Польша)/"Атромитос" (Греция) - "Мидтьюлланн" (Дания)/"Рейнджерс" (Шотландия)

"Фейеноорд" (Голландия)/"Динамо" Тб (Грузия) - "Норчепинг" (Швеция)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль)

"ФКСБ Стяуа" (Румыния)/"Млада Болеслав" (Чехия) - "Вентспилс" (Латвия)/"Витория" (Португалия)

АЕК Л (Кипр)/"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)/"Абердин" (Шотландия)

"Хогесунн" (Норвегия)/ПСВ (Голландия) - "Аустрия" (Австрия)/"Аполлон" (Кипр)

"Люцерн" (Швейцария)/"Эспаньол" (Испания) - ЦСКА (Болгария)/"Заря" (Украина)

"Партизан" (Сербия)/"Малатьяспор" (Турция) - "Мольде" (Норвегия)/"Арис" (Греция)

"Бреннбю" (Дания)/"Брага" Португалия - "Тун" (Швейцария)/"Спартак" (Россия)

"Мальме" (Швеция)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан)/"Бней Иегуда" (Израиль)

"Локомотив" (Болгария)/"Страсбур" (Франция) - "Вадуц" (Лихтенштейн)/"Айнтрахт" Ф (Германия)

"Мариуполь" (Украина)/АЗ (Голландия) - "Антверпен" (Бельгия)/"Виктория Пльзень" (Чехия)

Первые матчи четвертого раунда пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.