Желсон Фернандеш: "Это большое достижение для "Айнтрахта"

Полузащитник "Айнтрахта" Желсон Фернандеш - о матче с "Бенфикой" (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей немецкий клуб пробился в полуфинал, где сыграет с "Челси".
- Понятно, что это великолепные чувства. Мы хотели победить, хотели пробиться в полуфинал, понимали, что второй гол в Лиссабоне для нас очень важен, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Знали, что сегодня надо провести безупречный матч, и сыграли в нужном ключе. Все было идеально. Мы понимали, что надо делать. Очень счастливы, что пробились в следующий раунд. Это большое достижение для нашего клуба.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000993/match=2026923/
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