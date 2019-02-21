21:00 21 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" забил гол на 4-й минуте матча с "Фенербахче"

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"Зенит" открыл счет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

На 4-й минуте встречи отличился полузащитник Магомед Оздоев. Результативный пас на счету форварда Сердара Азмуна, скинувшего мяч грудью на партнера в штрафной площади соперника. Это первый гол Оздоева за "Зенит" - он присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2018 года. 

 

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" (1:0).

Зенит - Фенербахче

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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