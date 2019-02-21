"Зенит" победил "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Фенербахче" - 3:1. Питерская команда вышла в 1/8 финала, несмотря на поражение в первом матче. Фото AFP

"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Фенербахче" (3:1). Несмотря на поражение в первой игре со счетом 0:1, питерская команда вышла в 1/8 финала.

Главным героем встречи стал нападающий Сердар Азмун: на его счету голевая передача на Магомеда Оздоева и два забитых мяча.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (2:1)

Голы: Оздоев, 4 (1:0). Азмун, 37 (2:0). Мехмет Топал, 43 (2:1). Азмун, 76 (3:1).

"Зенит" (Россия): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков, Эрнани (Мак, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба (Мусаев, 88), Азмун (Заболотный, 80).

"Фенербахче" (Турция): Харун Текин, Шенер Езбайраклы, Шкртел, Садык Чифтпынар, Хасан Али (Исмаил, 67), Жаилсон (Слимани, 80), Мехмет Топал, Эльмас, Моузес, Айю, Алпер Потук (Арслан, 46).

Предупреждения: Азмун, 18. Эрнани, 34. Шкртел, 40. Алпер Потук, 45+1. Барриос, 50. Арслан, 71. Шенер Езбайраклы, 83. Эльмас, 90+1.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт, Кавана, Марринер (все - Англия).

21 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

Первый матч – 0:1.

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