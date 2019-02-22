"Зенит" и "Краснодар" заработали по 1,1 миллиона

Победа "Зенита" над "Фенербахче" (3:1) и ничья "Краснодара" с "Байером" (1:1) имеют не только спортивную значимость. За выход в 1/8 финала УЕФА премирует каждый клуб 1,1 миллиона евро.
Участие в четвертьфинале добавит еще 1,5 миллиона, полуфинале – 2,4 миллиона, финале – 4,5 миллиона. Победителю Лиги Европы выплатят 4 миллиона.
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
21,55
|
2. Локомотив
|
Лига чемпионов
|
17,95
|
3. Зенит
|
Лига Европы
|
7,31
|
4. Краснодар
|
Лига Европы
|
7,00
|
5. Спартак
|
Лига Европы
|
3,57
|
6. Уфа
|
Лига Европы
|
0,84
* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основе рейтинга выступлений за 10 лет.
Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит 15,25 миллиона евро, в групповой турнир Лиги Европы – 2,62 миллиона. Победа на групповом этапе оценивается в 2,7 миллиона и 0,57 миллиона соответственно, ничья – 0,9 миллиона и 0,19 миллиона. Победителям групп в Лиге Европы заплатят по 1 миллиону, занявшим вторые места – по 500 тысяч. "Уфа" получит утешительные 840 тысяч за три отборочных раунда. (Александр Бобров)