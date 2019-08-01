20:52 1 августа | Футбол — Лига Европы

"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы

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"Заря" вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы, в ответном матче обыграв "Будучност" со счетом 1:0.

Первая игра завершилась также победой украинской команды со счетом 3:1.

Отметим, что в составе черногорской команды в первом тайме были удалены сразу два игрока.

Лига Европы 

2-й отборочный раунд 

Ответный матч

"Заря Лг" (Украина) - "Будучност" (Черногория) - 1:0 (1:0)

Гол: Громов, 32. 

Предупреждение: Джурич, 24. 

Удаления: Джурич (Будучност), 33. Божович (Будучност), 34. 

Судья: Дойл (Ирландия).

1 августа. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".

Первый матч - 3:1.

"КуПС" (Финляндия) - "Легия" (Польша) - 0:0

Нереализованный пенальти: Куленович (Легия), 86 (вратарь)

Судья: Виссер (Бельгия).

1 августа. Куопио. Стадион "Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena)".

Первый матч - 0:1.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/

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