Загребское "Динамо" и "Зальцбург" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы чешская "Виктория" проиграла на выезде загребскому "Динамо" со счетом 0:3. В первой встрече чехи были сильнее – 2:1, однако по сумме двух встреч в 1/8 финала вышли хорваты.

В другом матче "Зальцбург" разгромил "Брюгге" со счетом 4:0 и также вышел в следующий раунд, хотя на выезде уступил – 1:2.

Лига Европы

1/16 финала

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: Оршич, 15 (1:0). Дилавер, 34 (2:0). Петкович, 73 (3:0).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Мохаррами, Адеми, Шуньич, Петкович (Андрич, 90+2), Хайрович (Моро, 68), Оршич (Гояк, 88), Ольмо.

"Виктория": Козачик, Лимберски, Гавел (Ржезник, 74), Перница, Петржела, Прохазка, Хоржава (Бакош, 57), Коваржик, Хрошовски, Каямба, Богюэль (Хоры, 67).

Предупреждения: Хайрович, 31. Лимберски, 33. Дилавер, 38. Бакош, 61. Леовац, 85. Ольмо, 90+5.

Удаление: Лимберски, 87.

Судья: Ковач (Румыния).

21 февраля. Загреб. Стадион Maksimir.

Первый матч - 1:2.

"Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (3:0)

Голы: Шлагер, 17 (1:0). Дака, 29 (2:0). Дака, 43 (3:0). Даббур, 90+4 (4:0).

Нереализованный пенальти: Даббур, 11 (вратарь)

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Лайнер, Онгене, Понграчич (Фалльци, 77), Юнузович (Мвепу, 71), Самассеку, Шлагер, Вольф (Минамино, 63), Даббур, Дака.

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Амрабат (Диатта, 63), Схрейверс (Опенда, 69), Уэсли (Фоссен, 84), Деннис.

Предупреждения: Хорват, 10. Денсвил, 39. Ванакен, 39. Самассеку, 50. Деннис, 82. Фалльци, 88.

Судья: Зиберт (Германия).

21 февраля. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч - 1:2.