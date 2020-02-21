Загадочный ВАР в Леверкузене. В течение 30 секунд судья сначала отменил, а потом засчитал гол «Байера»

Непонятная ситуация возникла в середине первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Порту». У бригады арбитров возникли сомнения по поводу гола хозяев, забитого Алариу.

Помощник видеоарбитра (АВАР) Юре Прапротник стал изучать повторы, и на исходе 30-й минуты словенский судья Славко Винчич показал руками экран монитора и назначил свободный удар, отменив взятие ворот. Но почти сразу он показал жестом, что поторопился и спустя примерно 30 секунд все-таки указал на центр поля.

Версий случившегося может быть несколько. Возможно, судей подвела связь — арбитр неверно расслышал сказанное АВАР. Не исключено, Винчич поторопился — возможно, АВАР еще не завершил изучать повторы или же ему только в последний момент нашли повтор с нужного ракурса. Может быть, у судьи возникло недопонимание с видеоарбитром (ВАР) — голландцем Полом ван Букелом. В любом случае точный ответ можно будет получить только после игры, если УЕФА даст официальный комментарий. (Александр Бобров)