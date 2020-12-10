Ярошик: «ЦСКА должен победить. Ради тренера и болельщиков»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился с «СЭ» ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги Европы с загребским «Динамо».

— Было бы хорошо, чтобы ЦСКА победил и попрощался с Лигой Европы как большая команда и большой клуб, — заявил Ярошик «СЭ». — Надо играть на победу. Я бы очень хотел, чтобы команда выиграла. Надо сыграть за тренера, за болельщиков, за себя.

— В этом году многие говорили, что ЦСКА попал в более слабую группу, чем в прошлом сезоне.

— Конечно, всегда легко говорить, когда не играешь. Слабых соперников в Европе не бывает. Возможно, ЦСКА не находился в этих играх в хорошей форме. Плюс сказывается борьба на двух фронтах — это нелегко любой команде, особенно молодой.

— У ЦСКА сейчас непростой период. Как считаете, будет логичным отправить Гончаренко в отставку?

— Руководство ЦСКА сделало правильно, что не стало принимать решение с горячей головой. До зимнего перерыва осталось мало игр, надо сесть за стол переговоров спокойно. И не все зависит от тренера — от игроков тоже.

ЦСКА шел на первом месте, боролся в Лиге Европы, но тяжело играть раз в три дня. Не все пока новички могут играть в таком темпе.

(Константин Колмаков)