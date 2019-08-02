"Вулверхэмптон" и "Эспаньол" вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) – "Вулверхэмптон" (Англия) – 1:4 (1:3)

Голы: Беннетт, 13 – в свои ворота (1:0). Хименес, 15 (1:1). Беннетт, 38 (1:2). Хименес, 45 (1:3). Форсайт, 77 – в свои ворота (1:4).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 68), Хименес (Гиббс-Уайт, 55), Траоре, Жота (Винагре, 67).

Предупреждение: Жота, 55.

Судья: Кайтазович (Словения).

Белфаст. Стадион "Сивью".

Первый матч - 2:0.

"Стьярнан" (Исландия) – "Эспаньол" (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: Педроса, 5 (0:1). Борха Иглесиас, 52 (0:2). Феррейра, 79 (0:3). Сигурдссон, 87 (1:3).

Нереализованный пенальти: Халльдоурссон (Стьярнан), 19 (мимо).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Налду, Педроса (Пуадо, 70), Виктор Санчес (Итурраспе, 65), Рока, Мелендо, Феррейра, Борха Иглесиас (У Лэй, 65).

Предупреждение: Виктор Санчес, 60.

Судья: Мунтян (Молдавия).

Гардабайр. Стадион "Стьернувеллюр".

Первый матч - 4:0.