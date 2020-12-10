Встречи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси
Все матчи 6-го тура Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о легенде итальянского футбола Паоло Росси, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпион мира-1982 года умер сегодня ночью, причина смерти неизвестна.
В 1982 году на чемпионате мира он стал лучшим бомбардиром и помог команде выиграть турнир. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией (3:2), а в финале — забил один гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Всего за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Он выступал за такие клубы, как «Виченца», «Милан», «Ювентус», «Верона» и «Перуджа». С туринцами дважды выигрывал серию А.
Перед всеми сегодняшними матчами УЕФА состоится минута молчания в честь Паоло Росси, который вчера скончался в возрасте 64 лет.— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 10, 2020
Росси выиграл ЧМ-1982 со сборной Италии и стал его лучшим бомбардиром. Он провел за сборную 48 матчей и забил 20 голов. pic.twitter.com/XNPWiu1zkP
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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